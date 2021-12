Ue: Amendola, 42 infrazioni in via di archiviazione, chiusura entro 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Con l’approvazione definitiva della legge europea 2019-2020 oggi alla Camera dei deputati, l’Italia manda a Bruxelles 12 misure che comporteranno la chiusura di altrettante procedure di infrazione. A queste se ne aggiungono ulteriori 26, grazie ai decreti legislativi attuativi della legge di delegazione pubblicati di recente in Gazzetta ufficiale. Ne vanno poi considerate altre quattro, con l’entrata in vigore della nuova legge di bilancio e di altri decreti. Sono quindi in totale 42 le infrazioni in via di archiviazione che, dopo la valutazione della Commissione, verranno chiuse nel 2022. “E’ stato svolto un ottimo lavoro dal Governo e dal Parlamento, recuperando il ritardo accumulato anche a causa della fase di emergenza epidemica - commenta in una nota il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola -. Ora dedichiamoci con impegno alla nuova legge europea e alla legge di delegazione del prossimo anno. Per questo si deve contare sull’apporto decisivo delle commissioni Affari europei di Camera e Senato, alle quali va il mio ringraziamento, a partire dai presidenti Battelli e Stefano”. (Com)