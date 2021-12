Partecipate: Farmacap resta azienda speciale, nuove farmacie e assunzioni nel piano rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farmacap resterà un'azienda speciale, in grado di mantenere invariati i livelli occupazionali e, in previsione, capace anche di arrivare anche a nuove assunzioni. L'azienda capitolina che gestisce circa 45 farmacie comunali a Roma andrà incontro a una fase di sviluppo dell'azione aziendale attraverso l'apertura di nuove farmacie comunali e la riorganizzazione totale del servizio di acquisto e di vendita dei farmaci, anche con l'individuazione di nuove procedure di approvvigionamento. Sarà stabilita inoltre la revisione del contratto di servizio, per favorire lo sviluppo e il posizionamento sociosanitario dell'azienda, perché continui a rappresentare la peculiarità e la differenziazione di Farmacap rispetto alle farmacie private. Sono queste le linee guida del piano di risanamento e sviluppo di Farmacap presentato oggi dall'amministrazione capitolina ai sindacati. In una nota il Campidoglio spiega che c'è stato nel pomeriggio un incontro nella Sala delle Bandiere tra l'amministrazione capitolina, rappresentata dal capo di gabinetto Albino Ruberti e dall'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, i sindacati aziendali e i vertici della società partecipata Farmacap, con il commissario straordinario Jacopo Marzetti e il direttore generale Sebastiano Di Guardo. (segue) (Rer)