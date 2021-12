Libia: Dabaiba, bene ritorno alla normalità a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier “quiescente” del governo di unità nazionale della Libia e candidato alla presidenza, Abdulhamid Dabaiba, ha accolto il ritorno alla calma nella capitale Tripoli dove questa mattina alcune milizie avevano eretto barricate e bloccato alcune arterie stradali nel quartiere meridionale di Ain Zara. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Dabaiba ha dichiarato: “Accolgo gli intensi sforzi dei benefattori della nostra amata città di Tripoli durante questi momenti per porre fine alla miccia della crisi e della tensione e per riportare la vita alla normalità. No alla guerra, sì alla vita, alla sicurezza, alla stabilità”. Secondo Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, nei movimenti a sud di Tripoli sarebbero coinvolte almeno due note milizie della Tripolitania: la 444ma Brigata capeggiata da Mahmoud Hamsa, miliziano seguace dell’Islam salafita, forza anti-criminale e considerata vicina alla Turchia; la Forza Gnewa inquadrata nell’Autorità di supporto alla stabilità (Ass), apparato di sicurezza creato nel gennaio 2021 dal premier dell’ex Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fayez Sarraj, e che fa riferimento ad Abdelghani al Kikli, già capo dei martiri di Abu Slim e uno degli uomini più influenti delle milizie Tripoli.(Lit)