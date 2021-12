Perù: parlamento approva mozione sfiducia contro ministro Educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 70 voti a favore, 38 contrari e sette astensioni, il Parlamento del Perù ha approvato la mozione di sfiducia al ministro dell'Educazione, Carlos Gallardo, costringendolo alle dimissioni. Gallardo è accusato di avere passato sottobanco ad alcuni docenti la prova necessaria per la loro nomina. Alla viglia del voto, Gallardo aveva detto che avrebbe rispoettato la decisone del Congresso, pur ribadendo la sua estraneità ai fatti. Secondo quanto trapelato da un documento della procura, la figlia del ministro, Ynés Gallardo, avrebbe ottenuto il test per poi passarlo ai docenti, grazie alla complicità della deputata di Perù Libre, Lucinda Vásquez, che lo avrebbe venduto agli insegnanti coinvolti. Gallardo è inoltre accusato di legami con gruppi radicali come Patria Roja e Sendero Luminoso. Il ministro ha affermato che le mozioni di censura intentate dal Congresso contro di lui e altri ministri del presidente Pedro Castillo sono solo una fonte di distrazione. Il presidente Castillo ha sostituito già dieci ministri nel corso del suo mandato, iniziato lo scorso luglio. (segue) (Brb)