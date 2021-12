Perù: parlamento approva mozione sfiducia contro ministro Educazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divisioni all'interno del partito di governo Perù Libre hanno portato nei giorni scorsi alla fuoriuscita di tre deputati, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría e Betssy Chávez. Una situazione che per la premier Vasquez, rende complicato individuare gli obiettivi da perseguire. “Normalmente un gruppo parlamentare rappresenta una posizione politica, ideologica, e queste divisioni generano un problema, in quanto non si riescono a identificare gli obiettivi da difendere fino in fondo”, ha detto la prima ministra peruviana parlando all’emittente “Rpp”. Le defezioni arrivano dopo che la mozione di sfiducia nei confronti della presidente del Congresso, María del Carmen Alva, non ha raggiunto i voti per passare al dibattito. (Brb)