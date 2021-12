Brasile: Bolsonaro promulga legge che stanzia 885 milioni di euro di finanziamenti ai partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che prevede l'aumento del Fondo elettorale di finanziamento ai partiti fino a oltre 5,7 miliardi di real (885 milioni di euro) per il 2022. L'importo era stato previsto in parlamento e inserito nella Legge finanziaria (Ldo) del 2022 approvata dal Congresso a luglio. Tuttavia, ad agosto, in sede di promulgazione della finanziaria, Bolsonaro aveva posto il veto sull'aumento del fondo destinato ai partiti. Come previsto dalla Costituzione il parlamento ha però messo nuovamente ai voti il superamento del veto presidenziale, costringendo di fatto il presidente a promulgare la legge. Il Fondo elettorale di finanziamento ai partiti è stato creato nel 2017, dopo che era stato disposto il divieto per i privati di sovvenzionare le campagne elettorali. (Brb)