Medio Oriente: Egitto invierà equipe di medici a Gaza la prossima settimana

- L’Egitto invierà nella Striscia di Gaza una equipe di medici la prossima settimana, secondo quanto riferito dai media egiziani. La delegazione medica egiziana condurrà operazioni chirurgiche negli ospedali della Striscia di Gaza e condurrà una serie di visite per la popolazione palestinese che non ha accesso a trattamenti adeguati. La delegazione medica egiziana rimarrà nella Striscia di Gaza per diversi giorni, per eseguire il maggior numero possibile di interventi chirurgici negli ospedali di Gaza e per assistere il personale medico palestinese locale.(Cae)