Ue: Fazzolari (Fd'I) su Legge europea, ora è ufficiale, legalizzato calibro 9X19

- Con l'approvazione oggi, alla Camera dei deputati, della Legge europea "diventa norma dello Stato anche l'emendamento di Fratelli d'Italia a mia prima firma che pone fine all'illogico divieto di utilizzo civile del calibro 9x19 per pistole semiautomatiche, anomalia tutta italiana che distorceva i principi di uniformità della legislazione Ue". E' quanto dichiara il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. "La legalizzazione del calibro 9x19 parabellum mette fine a un pregiudizio e un aggravio di costi per gli operatori della sicurezza privata e ha anche importanti ripercussioni in ambito sportivo - continua il parlamentare in una nota -. La Federazione italiana tiro dinamico sportivo, riconosciuta dal Coni e dalla Federazione internazionale Ipsc, il circuito Idpa e gli Enti di promozione sportiva, potranno finalmente organizzare in Italia competizioni internazionali di tiro, con il venir meno del divieto imposto agli atleti stranieri di introdurre sul suolo italiano la propria attrezzatura per lo svolgimento delle gare. Una svolta attesa da decenni da sportivi, addetti alla sicurezza privata, collezionisti o semplici amatori, che grazie a Fratelli d'Italia finalmente diventa realtà". (Com)