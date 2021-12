Urbanistica: Pd Campidoglio, bene giunta su affrancazioni, si snelliscono le pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La delibera approvata oggi dalla giunta capitolina sulle affrancazioni "apre a una svolta attesa da migliaia di romani che non dovranno più presentare istanza per ottenere il decadimento del vincolo per le affrancazioni degli immobili realizzati nei Piani di Zona dopo 20 anni dall'acquisizione del diritto di proprietà" e produce "meno burocrazia, minori costi e disagi per i cittadini e soprattutto procedimenti più veloci". Così in una nota il gruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina. "Maggiore trasparenza e tempi più rapidi. Lo chiedono i cittadini rispetto ad una questione annosa che riguarda migliaia di persone e nuclei familiari. Grazie a questa delibera, che ora passerà all'approvazione dell'Assemblea capitolina, e grazie al lavoro degli uffici e dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, si va avanti in un percorso che dovrà tenere conto dei problemi dei cittadini e fornire loro risposte certe", conclude la nota.(Com)