Ue: Galizia (M5s) su Legge europea, ridotte infrazioni contro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione della Legge europea e della Legge di delegazione Ue "si fa un importante lavoro per ridurre le procedure d’infrazione a carico del nostro Paese: ben 42 su 102. Un grande risultato frutto di un duro lavoro della XIV commissione di cui sono stata capogruppo per il Movimento cinque stelle in questi due anni". Lo dichiara in una nota Francesca Galizia, deputata del M5s e membro del direttivo del gruppo alla Camera. "La commissione Politiche Ue - aggiunge in una nota - è diventata fondamentale in questo periodo storico, per questo tiriamo un sospiro di sollievo per l'indiscrezione secondo cui tale commissione non verrà toccata dalla riforma del regolamento in corso a Palazzo Madama evitando così l’accorpamento con le commissioni per gli Affari esteri e Difesa. Una decisione giusta - conclude Galizia - per la quale ci siamo da subito battuti, rimanendo fermamente convinti che, tenendo conto del nuovo scenario istituzionale europeo e dell’impatto che lo stesso ha nella vita quotidiana dei cittadini, tale commissione vada rafforzata, non indebolita". (Com)