Decreto Pnrr: Brunetta, goal importante per Enti locali, governo ha mantenuto impegni

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Il decreto Recovery, approvato oggi alla Camera, "segna un goal importante a favore degli enti locali. Grazie all’impegno del governo e del Parlamento, le amministrazioni territoriali, anche quelle in dissesto o predissesto, potranno realizzare assunzioni a tempo determinato per circa 15.000 posti l’anno e recuperare nei prossimi cinque anni i 70 mila posti persi nell'ultimo decennio. Un’iniezione di risorse e di competenze che rafforzerà la capacità amministrativa e progettuale dei Comuni, grandi e piccoli. Con la legge di Bilancio arriveranno altre misure. Faremo tutto quel che serve per sostenere i sindaci nell’attuazione del Pnrr. Insieme, per l’Italia". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)