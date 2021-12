Libia: Haftar, Maiteeq e Bashagha, “la riconciliazione nazionale è irreversibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconciliazione nazionale è un processo “irreversibile e inclusivo” e la volontà degli elettori “va rispettata”. Lo hanno detto i candidati alle elezioni presidenziali Fathi Bashagha e Ahmed Omar Maiteeq, rispettivamente ex ministro dell’Interno ed ex vicepremier nel Governo d’accordo nazionale (Gna), entrambi esponenti della “città-Stato” di Misurata, insieme a Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) in “quiescenza” dal momento che anch’egli è candidato alle elezioni presidenziale. “Continueremo il coordinamento, la comunicazione e amplieremo il quadro di questa iniziativa”, afferma un comunicato congiunto letto oggi da Bashagha a nome anche dei candidati Sharif al Wafi, Aref al Nayed e Abdel-Majid Seif al Nasr. “Ci siamo riuniti oggi su iniziata del candidato Khalifa Haftar per unificare gli sforzi nazionali e superare la fase che sta attraversando il nostro amato Paese. Rispettiamo la volontà degli elettori che aspettano il 24 dicembre”, aggiunge la nota, in riferimento alla data in cui dovrebbero tenersi le elezioni in Libia. (Lit)