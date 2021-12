Roma: da Giunta ok a manutenzione straordinaria Polo Multiservizi Marconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria degli edifici a destinazione scolastica, biblioteca e servizi di quartiere del Polo Multiservizi Marconi di via Cruto, nel Municipio XI. L'intervento - che sarà inserito nel Piano degli Investimenti 2022-2024, annualità 2022 - riguarderà, in particolar modo, l'adeguamento sismico, antincendio ed energetico della struttura. L'importo complessivo dei lavori è di 3 milioni e 150 mila euro. Il Polo Multiservizi Marconi ospita la Scuola primaria statale Guttuso dell'I.C. Bagnera, la Scuola per l'infanzia municipale "il Girotondo dell'Amicizia", l'Ufficio Anagrafe Municipale, il Centro anziani Marconi, il Servizio Civile Internazionale e l'abitazione del custode. Così una nota del Campidoglio. (Com)