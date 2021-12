Argentina: spionaggio illegale, Corte d'appello scagiona vertici intelligence da associazione a delinquere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il tribunale è stato possibile solo corroborare il monitoraggio e la sorveglianza da parte di alcuni agenti dell'Agenzia federale di intelligence (Afi) che facevano parte di un gruppo chat denominato "Super Mario Bros", che svolgevano un'attività di estorsione autonomamente dai vertici dell'Agenzia. La sentenza stabilisce la mancanza di merito per gli ex capi dell'Afi, Gustavo Arribas e Silvia Majdalani, accusati in origine di associazione a delinquere e spionaggio illegale. Sotto l'orbita di Majdalani agiva l'agente Alan Ruiz, ex capo delle Operazioni Speciali dell'Afi e riferimento del gruppo chat dove venivano coordinati i pedinamenti. La Corte ha confermato in questo senso le imputazioni per Ruiz, così come per i membri del "Super Mario Bros", anche se per violazione alla legge di intelligence e non per associazione illecita. (Abu)