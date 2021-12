Difesa: Italia-Austria, incontro tecnico contrattuale tra direttori generali degli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In piena linea con le intese congiunte sottoscritte lo scorso 2 dicembre dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e la sua omologa austriaca Klaudia Tanner, si è svolto ieri a Palazzo Guidoni, sede di Segredifesa, l’incontro bilaterale tra il generale di Corpo d’armata Luciano Portolano, segretariato generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti e la sua controparte austriaca, il maggior generale Haral Vodosek, per la stipula del relativo accordo tecnico contrattuale relativo all’iniziativa Government-to-Government (G2G) sul Light Utility Helicopter AW169. Secondo quanto riferito in un comunicato del segretariato generale della Difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, la stretta cooperazione bilaterale tra Italia e Austria ha permesso di ribadire il valore dello strumento degli accordi G2G volti a coinvolgere, oltre alle opportunità di procurement con l’industria nazionale, anche i settori dell’addestramento, della logistica e delle operazioni. L’attività di cooperazione nel settore elicotteristico è scaturita dalla decisione dell’Austria di guardare all’Italia per individuare l’elicottero con il quale sostituire gli ormai datati Alouette III. Ciò ha portato al primo accordo tecnico del gennaio 2020, teso a stabilire un partenariato militare strategico nel settore degli aeromobili ad ala rotante, che vede oggi la sua implementazione pratica al fine di fornire all’Austria 18 elicotteri AW 169 nelle versioni “B” (Basic) ed AM (Advanced Multirole), nonché un pacchetto completo di servizi di supporto logistico, che Segredifesa ha messo a punto con la controparte austriaca durante le fasi di sviluppo dell’iniziativa. L’interesse austriaco per l’AW169 riflette l’ampia flessibilità d’impiego operativo dell’aeromobile, in grado di rispondere sia alle esigenze delle Forze armate, dal trasporto di truppe alla capacità di combattimento, sia a quelle complementari orientate soprattutto al supporto nazionale in caso di pubbliche calamità, protezione antincendio, soccorso e salvataggio in ambiente montano. La firma odierna consentirà entro la metà di gennaio 2022 la sottoscrizione del contratto di acquisizione (Acquisition Contract) tra Segredifesa e Leonardo. Questo processo porterà alla consegna del primo elicottero all’Austria all’inizio di dicembre 2022. L’attività di cooperazione si svilupperà inoltre con la costituzione di un centro di addestramento internazionale italiano-austriaco che sarà ubicato presso il 2° reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme, attualmente responsabile della formazione sull’elicottero degli equipaggi italiani.(Com)