Infrastrutture: Giunta approva progetto manutenzione straordinaria cavalcavia via Giulio Rocco

- La Giunta capitolina "ha approvato il progetto definitivo per i lavori di risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del cavalcavia di via Giulio Rocco nel Municipio VIII. Questo consentirà di collegare il quartiere Ostiense e quello di Garbatella, sovrappassando la linea B della metropolitana e la Ferrovia Roma Lido. La realizzazione del nuovo ponte avrà un costo complessivo di quasi 2,8 milioni di euro, ripartiti in egual misura tra Roma Capitale, per la metro B, e Regione Lazio, per la Roma Lido". È quanto rende noto, in un comunicato, il Campidoglio. (segue) (Com)