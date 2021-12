Infrastrutture: Giunta approva progetto manutenzione straordinaria cavalcavia via Giulio Rocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo ad avviare e programmare interventi che incidono direttamente e positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. Uno dei nostri obiettivi prioritari è assicurare strutture scolastiche più sicure e moderne, nell'ottica della sostenibilità ambientale. Così come stiamo lavorando senza sosta per garantire una maggiore sicurezza delle infrastrutture della mobilità, attraverso lavori mirati di manutenzione, con un'attenzione particolare a punti nevralgici come ponti e cavalcavia. Andremo sempre di più verso azioni di manutenzione cicliche e programmate, che tengano nella massima considerazione le esigenze delle romane e dei romani", ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini. (Com)