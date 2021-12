Mobilità: Giunta capitolina approva progetto esecutivo ciclabile Prati Fiscali-Jonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato infine il progetto esecutivo della pista "Ciclabile Prati Fiscali - Jonio" del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale. Il progetto prevede la creazione di un vero e proprio corridoio che da via Val d'Ala prosegue su via Prati Fiscali, arriva alla fermata Jonio della metro B1 e continua lungo viale Jonio, piazza Talenti e per tutta la lunghezza di Ugo Ojetti per poi ricongiungersi alla pista già esistente di via di Casal Boccone. Lo rende noto il Campidoglio. (segue) (Com)