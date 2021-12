Mobilità: Giunta capitolina approva progetto esecutivo ciclabile Prati Fiscali-Jonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo asse si andrà poi a connettere il tracciato che si sta costruendo tra via Ugo della Seta, adiacente al Parco delle Sabine, via Monte Cervialto e la stessa stazione Jonio della metropolitana. A lavori ultimati, quindi, ci si potrà spostare pedalando senza interruzioni tra via Val d'Ala, il parco Talenti e il Parco delle Sabine. Questo asse ciclabile offrirà un'alternativa di mobilità sostenibile a un quadrante cittadino particolarmente interessato da problemi di traffico. (Com)