Roma: sindacati, raggiunto accordo su maxi-cambio appalto mense scuole, garantita occupazione

20 luglio 2021

- "Abbiamo siglato ieri, presso il dipartimento servizi Educativi e Scolastici, un verbale di accordo sulla procedura del maxi cambio appalto del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado, nel territorio di Roma Capitale, per gli anni 2021/2026: sono stati raggiunti risultati importanti per circa 4500 lavoratori e famiglie, tra cui il rispetto della clausola di salvaguardia". È quanto si legge in una nota della Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Lazio, in cui si aggiunge che "nello specifico, le aziende subentrati assumeranno ex novo a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 gennaio 2022, senza periodo di prova, le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto secondo le caratteristiche di inquadramento (qualifica, livello, mansione, scatti di anzianità maturati e maturandi), di parametro orario settimanale, con l'applicazione delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale per i settori dei pubblici esercizi e dell'accordo integrativo salariale della provincia di Roma". (segue) (Com)