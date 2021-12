Roma: sindacati, raggiunto accordo su maxi-cambio appalto mense scuole, garantita occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Verrà assicurata la continuità occupazionale a tutto il personale impiegato nelle Scuole ricomprese nel bando – proseguono i sindacati - e le aziende provvederanno alla copertura dei periodi di festività durante l'anno scolastico, fatta esclusione per la pausa estiva, utilizzando ferie e permessi retribuiti fino a capienza. Inoltre - questa la novità rispetto all'ultimo cambio -, le ditte subentranti anticiperanno ferie o rol maturandi per il periodo 1-7 gennaio 2022, evitando l'arbitrio registrato con l'ultimo cambio appalto da parte di alcune aziende". "Possiamo ritenerci soddisfatti di un accordo che consolida e in parte migliora i risultati già raggiunti con fatica negli ultimi anni. Risultati che sono anche frutto del confronto costante con il Dipartimento servizi educativi e scolastici e con l'assessorato. Già da oggi concentreremo la nostra attenzione su ambienti, strumenti e condizioni di lavoro, affinché con questo nuovo appalto si ponga rimedio ai problemi ereditati dal passato e, puntando sulla qualità del lavoro - concludono Filcams, Fisascat, Uiltucs - si garantisca un servizio sempre più attento alla piccola utenza".