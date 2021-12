Lazio: attestati encomio a volontari terzo settore che si sono distinti durante emergenza covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attestato di riconoscimento e ringraziamento agli Enti del Terzo settore, ai loro operatori e volontari che si sono particolarmente distinti in attività di assistenza e sostegno alla popolazione durante l'emergenza da Covid-19 e altre criticità socio-economiche e umanitarie di rilievo regionale e nazionale. Le attestazioni saranno conferite ai cittadini che hanno dimostrato significative capacità propositive e gestionali, singolari doti di altruismo e abnegazione e potranno essere concesse: alla memoria, qualora l'avente diritto sia deceduto nel corso delle attività svolte durante l'emergenza; a titolo collettivo agli Enti del Terzo Settore che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attività di volontariato; a titolo individuale ai cittadini italiani o stranieri appartenenti ad Enti del Terzo Settore e che sono stati segnalati in quanto particolarmente meritevoli. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. (segue) (Com)