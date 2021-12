Lazio: attestati encomio a volontari terzo settore che si sono distinti durante emergenza covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo tutti i cittadini e gli Enti del Terzo Settore che, anche nel periodo più complesso e delicato del lockdown, hanno continuato ad operare in prima linea per preservare la popolazione dal rischio di contagio, ma anche da quello di una possibile marginalizzazione ed esclusione per via della pandemia – commenta l'assessore Troncarelli -. Questa sinergia, alimentata da vari coprotagonisti, ha permesso di fronteggiare le difficoltà, contribuendo a garantire la piena operatività del sistema socio-sanitario regionale. La delibera, con la quale si stabiliscono criteri e modalità di conferimento degli attestati, nasce da una mozione presentata dal Consiglio Regionale e, pertanto, ringrazio i proponenti e i Consiglieri per l'approvazione della stessa", conclude l'assessore. (segue) (Com)