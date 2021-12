Lazio: attestati encomio a volontari terzo settore che si sono distinti durante emergenza covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i criteri che verranno presi in considerazione, al fine di rilasciare l'attestato, sono contemplati: l'aver aiutato e supportato la popolazione, in particolar modo le categorie più fragili e disagiate, con attività di volontariato e impegno sociale e con la distribuzione di beni di prima necessità, di aiuto alimentare, nonché di assistenza socio-sanitaria; l'aver promosso attività educative, ricreative e di materiale sostegno in favore di persone vulnerabili ed emarginate e della popolazione migrante in condizione di povertà durante il periodo emergenziale; l'aver sostenuto le istituzioni e le strutture organizzative della Regione Lazio e dello Stato nella gestione delle criticità con particolare riferimento alle strutture sociali, sanitarie e di protezione civile; l'aver costruito e coordinato reti di supporto, volontariato e cooperazione con altri Ets, potenziando gli interventi volti a gestire l'emergenza sociale, sanitaria ed umanitaria come quella rappresentata dalla pandemia da Covid-19. (Com)