Covid: Johnson, no a nuove restrizioni prima di Natale

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato, tramite un post su Twitter, che non introdurrà ulteriori restrizioni anti Covid in Inghilterra prima di Natale. Johnson ha avvertito tuttavia che la situazione rimane "finemente monitorata" in vista del nuovo anno. "Le persone possono andare avanti con i loro piani di Natale" ha affermato il premier tramite un video pubblicato da Downing Street, invitando alla cautela e suggerendo ai cittadini di effettuare un tampone prima di incontrare parenti anziani. "Continuiamo a monitorare la variante Omicron molto da vicino e se la situazione si deteriora saremo pronti a prendere provvedimenti laddove necessario", ha aggiunto Johnson.(Rel)