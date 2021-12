Roma: Pedica (+Eu), subito nuovi impianti o piano rifiuti zero impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È apprezzabile lo sforzo della giunta Gualtieri per tentare di ripulire Roma, ma purtroppo alla vigilia di Natale ancora troppe strade sono piene di spazzatura. Il problema principale è sempre lo stesso: nella Capitale manca un'impiantistica capace di sostenere un piano 'rifiuti zero'". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Nessun piano potrà raggiungere l'obiettivo se non ci sono gli impianti necessari per smaltirli - sottolinea -. Quindi, oltre al presente, bisogna guardare immediatamente al futuro. Serve una svolta sui rifiuti e su come smaltirli senza portarli fuori, pagando profumatamente il servizio. Spero che Gualtieri dica presto qualcosa sui termovalorizzatori. Vista la situazione, un nuovo termovalorizzatore è fondamentale. Non si può pensare di risolvere il problema dei rifiuti solo con le discariche". (Com)