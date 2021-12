Decreto Pnrr: Rampelli (Fd'I), miliardi di euro ai pochi che saranno in grado di districarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, in merito al decreto legge Pnrr all'esame dell'Aula di Montecitorio, osserva che "se la pandemia ha reso ancora più evidenti le profonde differenze tra le aree dell'Italia, la pioggia di miliardi che sta arrivando dall'Ue rischia di accentuare ancora di più il divario tra chi può e chi non può. In particolare - continua il parlamentare in una nota - mi riferisco ai Comuni di piccola e media grandezza che difficilmente saranno in grado di partecipare ai bandi previsti dal Pnrr perché privi di personale adeguatamente preparato e competente. Anche l'assunzione di nuovo personale se non formato può rivelarsi un boomerang. Se la sfida è quella di ampliare il più possibile la partecipazione territoriale con il protagonismo dei Comuni e delle Regioni, dobbiamo stare attenti che i soldi non siano gestiti con la logica dell'accaparramento che produrrebbe più danni di quelli creati dalla pandemia". (Com)