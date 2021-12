Covid: ordinanza sindaco Frosinone, chiusura di tutte le scuole del terzo istituto comprensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, a seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione del contagio all'interno dei plessi scolastici del capoluogo e di concerto con la direzione scolastica del terzo istituto comprensivo, "ha adottato l'ordinanza di blocco anticipato delle lezioni a partire da mercoledì 22 dicembre, per tutte le scuole di riferimento dell'istituto. I plessi interessati sono la scuola d'infanzia e primaria De Luca, la primaria Tiravanti e la scuola dell'infanzia Il giardino. Il provvedimento giunge dopo l'ordinanza di chiusura emessa nei confronti della secondaria di primo grado Ricciotti, che ha sospeso le attività in presenza già da lunedì 20". (segue) (Com)