Legge Bilancio: Binetti (Fi-Udc), bene maggiori risorse a sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice Paola Binetti, di Forza Italia-Udc, "sono diversi gli aspetti positivi che caratterizzano questa legge di Bilancio. Mi soffermo - ha continuato nel suo intervento in Aula in discussione generale - sul settore della sanità: bene l'incremento di due miliardi per il fondo nazionale che evidenzia una inversione di tendenza nel settore. Bene i miliardi stanziati per l'acquisto dei vaccini che rappresentano la nostra speranza specie adesso con l'arrivo di Omicron che pone molte incertezze sulla gestione della pandemia. Positivo anche il fondo per i farmaci innovativi ed in ultimo, ma non ultimo come importanza, molto bene l'istituzione di 12 mila nuove borse per la specializzazione dei medici ed infine bene la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante la pandemia". Binetti ha concluso: "Una critica devo rivolgere al metodo di lavoro che si continua ad utilizzare per l'esame dei provvedimenti in Parlamento. Lavorare di notte e poi porre sempre la fiducia anche con una maggioranza dei due terzi sembra un segno di sfiducia del sistema politico". (Rin)