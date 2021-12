Israele: Covid, registrato primo morto per variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha registrato la sua prima morte provocata dalla variante Omicron del Covid-19, secondo quanto afferma il quotidiano “Jerusalem Post”. La vittima è un uomo di circa 60 anni che è deceduto ieri al Soroka Hospital di Beersheba. Come sottolinea il quotidiano israeliano, citando una nota dell’ospedale, l’uomo soffriva di diverse patologie che sono state tra le principali cause del suo decesso. Il primo decesso di contagiato dalla variante Omicron è stato rivelato sulla scia di un annuncio del ministero della Salute secondo cui in Israele erano stati scoperti altri 170 casi della mutazione del Covid-19, portando il totale a 341 casi. Il ministero della Salute ha inoltre rivelato che sono stati registrati altri 1.300 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto riscontrato in Israele dallo scorso ottobre. A seguito dell'aumento del tasso di infezione, oggi il governo ha deciso di far lavorare da remoto il 50 per cento dei dipendenti a partire dal 26 dicembre. Sempre oggi, il governo ha discusso altre possibili restrizioni, tra cui nuove misure per ridurre gli assembramenti, l’estensione del certificato vaccinale a nuove attività commerciali.(Res)