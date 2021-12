Taiwan: attivisti chiedono rimozione statua del leader nazionalista Chiang Kai-shek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 attivisti taiwanesi hanno chiesto la rimozione di una statua di bronzo del leader nazionalista Chiang Kai-shek, situata in un memoriale in centro a Taipei a lui dedicato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa centrale "Cna", secondo cui i difensori dei diritti umani avrebbero presentato l'iniziativa come funzionale a "promuovere la giustizia di transizione a Taiwan". Chou Wan-yao, docente di storia all'università nazionale di Taiwan, considera la petizione una manifestazione di sostegno ad un piano presentato lo scorso settembre dalla Commissione per la giustizia transitoria (Tjc) di Taipei, agenzia governativa indipendente che lavora con lo scopo di indagare la storia del partito conservatore Kuomintang. (segue) (Cip)