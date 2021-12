Taiwan: attivisti chiedono rimozione statua del leader nazionalista Chiang Kai-shek (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione aveva infatti ritenuto la statua di Chiang un "simbolo autoritario" e ne aveva proposto la rimozione per creare un parco pubblico. La misura intende "indurre una riflessione sul passato antidemocratico" dell'isola, aveva detto la Commissione, annunciando che un piano più dettagliato sarebbe stato presentato al Consiglio dei ministri a maggio 2022. L'ipotesi di rimuovere la statua ha polarizzato il dibattito nell'opinione pubblica ed è considerata da molti un prerequisito per "consolidare i diritti umani e lo stato di diritto" a Taiwan. La stessa presidente Tsai Ing-wen e il Partito progressista democratico (Ppd) di cui è leader hanno lavorato negli anni per prendere le distanze dal "culto della personalità" di Chiang e dal suo dominio sull'isola. (segue) (Cip)