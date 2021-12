Infrastrutture: Webuild, raggiunto 83 per cento scavi Nodo Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'abbattimento dell'ultimo diaframma odierno, l'avanzamento delle attività di scavo in sotterraneo del Nodo di Genova raggiunge l'83 per cento. Una delle infrastrutture sostenibili più importanti tra quelle oggi in costruzione in Italia. E' quanto si legge in una nota di Webuild. Alla sua realizzazione contribuisce una filiera di oltre 2.300 imprese, che dà lavoro a circa 5 mila persone. Una volta ultimata, accrescerà la competitività dell'Italia, conferendole maggiore centralità nei collegamenti trans-europei - continua la nota - e renderà la rete di Genova e del suo porto sempre più funzionale come hub internazionale, grazie alle interconnessioni verso Torino, Milano e, quindi, l'Europa. In termini di sostenibilità, favorirà una riduzione del 33 per cento dei tempi di percorrenza tra Genova e Milano, con conseguente riduzione del 55 per cento delle emissioni di CO2 rispetto al trasporto su gomma. (Com)