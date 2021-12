Spagna: Sanchez, governo manterrà impegno su riduzione bollette elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo rispetterà l'impegno preso con i cittadini spagnoli secondo il quale il costo della bolletta dell'elettricità sarà in media simile a quello pagato nel 2018 al netto dell'inflazione. Lo ha assicurato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Senato sostenendo che se fosse al governo il Partito popolare (Pp) tutte le famiglie pagherebbero il 21 per cento di Iva sulle bollette invece del 10 per cento. A questo proposito, Sanchez ha ricordato che le deduzioni fiscali approvate dall'esecutivo per porre un argine all'aumento esponenziale dei costi dell'elettricità saranno prorogate fino al 30 aprile 2022, una misura da oltre 2 miliardi di euro. Il premier ha evidenziato che se l'esecutivo "non avesse fatto nulla" le famiglie spagnole avrebbero pagato in media 700 euro all'anno di elettricità, mentre i provvedimenti adottati consentiranno risparmi per circa 84 euro portando la fattura annuale nel 2021 a 613 euro. Il senatore del Pp, Javier Maroto, ha messo in dubbio i dati forniti dal governo, invitando Sanchez a "smetterla di ingannare il popolo spagnolo" aggiungendo che questo sarebbe "un buon proposito per il prossimo anno". (Spm)