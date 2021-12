Francia: sondaggio presidenziali, Macron aumenta distacco da repubblicana Pecresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron aumenta il distacco dalla candidata repubblicana alle prossime elezioni presidenziali, Valerie Pecresse, salendo al 26 per cento delle intenzioni di voto, tre punti in più rispetto a inizio dicembre. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Pecresse viene data al 17 per cento, davanti alla leader del Rassemblement National Marine Le Pen, al 16 per cento. L'ultraconservatore Zemmour è al 13 per cento. Tra i candidati di sinistra, il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon è all'11 per cento (+ 3 punti) seguito dal candidato di Europa Ecologia-I Verdi Yannick Jadot, al 5 per cento, e dalla sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, al 3 per cento.(Frp)