- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 360 sì, 15 no e 35 astenuti, al decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. (Rin)