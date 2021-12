Cina-Germania: fonti stampa, Xi critica ministra Esteri Baerbock in telefonata con Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha criticato la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, durante il colloquio telefonico che ha avuto oggi con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. È quanto afferma il settimanale “Der Spiegel”. Durante la telefonata, Xi ha evidenziato che Germania e Cina dovrebbero guardare al reciproco sviluppo come “un'opportunità”. Inoltre, i due Paesi dovrebbero preservare “l'eccellente tradizione di uno stile di guida di alto rango”. Secondo “Der Spiegel”, queste affermazioni possono essere considerate una critica contro Baerbock, che ha piè volte sottolineato gli aspetti problematici dei rapporti sino-tedeschi, denunciando in particolare violazioni dei diritti umani commesse dal governo di Pechino. Baerbock ha, inoltre, annunciato maggiore durezza da parte del governo federale verso la Cina. Xi auspicherebbe quindi che sia direttamente Scholz a determinare il corso della politica tedesca nei confronti della Cina, proseguendo nel solco di Angela Merkel, cancelliere tedesca dal 2005 all'8 dicembre scorso. Secondo il presidente cinese, il proprio Paese e la Germania devono quindi “mantenere la rotta” nello sviluppo dei rapporti. Per Xi, infine, la cooperazione tra Pechino e Berlino è “all'avanguardia nelle relazioni tra Europa e Cina” e i due Paesi devono “rifiutare ogni forma di politica di dominio e una mentalità da Guerra fredda”. Secondo il portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, il colloquio tra Scholz e Xi è stato dedicato ai rapporti tra Germania e Cina, al partenariato e alle relazioni economiche tra i due Stati, nonché ai rapporti tra Ue e Pechino. Il cancelliere tedesco e il presidente cinese hanno, infine, discusso di “questioni internazionali”. (Geb)