Decreto Pnrr: Trancassini (Fd'I), da bella favola a brutta storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "aveva i presupposti per essere una bella favola, ma man mano che passa il tempo diventa una brutta storia perché fin dall'inizio il governo ha deciso di esautorare il Parlamento. La brutta storia prosegue perché la maggioranza continua a dividersi ed è in colpevole ritardo. Su un tema che doveva essere ampiamente discusso, perché impegnerà le future generazioni, è stata posta la 32esima fiducia". Lo ha detto alla Camera il deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini, in dichiarazione di voto al decreto legge sul Pnrr annunciando il voto di astensione di Fd'I. "I comparti turismo e ristorazione sono stati totalmente abbandonati. Fratelli d'Italia ha fatto muro su emendamenti senza senso come la firma digitale, che per fortuna non è passata, o come l'aberrazione dei navigator, un altro emendamento che desta incredulità e che non aveva alcuna attinenza con il Pnrr. Un carrozzone pieno di marchette che in parte Fd'I è riuscito ad arginare", ha concluso il parlamentare. (Rin)