Legge Bilancio: D'Incà, votazione entro dopodomani, ultimo passaggio alla Camera la prossima settimana

21 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, segnala che "dopo un lungo e complesso lavoro in commissione Bilancio al Senato sulla manovra di programmazione finanziaria, oggi è stato dato mandato al relatore ed è iniziata la discussione generale in Aula. Voglio ringraziare innanzitutto tutti i gruppi parlamentari - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - per il consistente apporto dato al documento e per il grande senso di responsabilità dimostrato verso il Paese. Poi voglio ringraziare la mia sottosegretaria Caterina Bini, la viceministra Laura Castelli, i sottosegretari Maria Cecilia Guerra, Federico Freni, Alessandra Sartore e tutti i funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze e del dipartimento per i Rapporti con il Parlamento che hanno lavorato senza sosta per chiudere il documento nei tempi più rapidi possibili". D'Incà conclude: "I prossimi step saranno: la votazione della manovra entro giovedì al Senato per poi fare l’ultimo passaggio alla Camera la prossima settimana e mettere subito a terra gli oltre 30 miliardi che vi abbiamo inserito". (Rin)