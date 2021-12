Imprese: Francia, Carrefour sigla partenariato con Everli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carrefour ha stretto un partenariato con Everli, società fondata nel 2014 a Verona specializzata nella consegna della spesa a domicilio sbarcata in Francia nove mesi fa. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". Everli è ormai presente in nove città francesi (Lione, Bordeaux, Nizza, Tolosa, Nantes, Montpellier, Grenoble, Rennes, Lille e Strasburgo). Le due società sono già partner in Polonia e in Italia. In Francia condivideranno un'interfaccia informatica e tecnica che porterà Everli a proporre 20 mila prodotti di Carrefour, contro le poche migliaia di oggi. Il partenariato prevede di arrivare ad una ventina di città in tutto il Paese entro dicembre del prossimo anno.(Frp)