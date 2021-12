Decreto Pnrr: De Luca (Pd), forte sostegno ai sindaci con potenziamento organico Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca, commenta positivamente l'approvazione del decreto con le misure di implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Siamo soddisfatti dell'approvazione di questo nuovo decreto per l'attuazione del Pnrr - continua il parlamentare in una nota -. I progetti di investimenti previsti, cosi come le riforme già realizzate e quelle in programma, modificheranno radicalmente il volto dell'Italia nei prossimi anni, mostrando all'Europa un'Italia affidabile, concreta e moderna. Tantissimi progetti dovranno essere realizzati però direttamente dagli enti locali. Per questo, al fine di assicurare la buona riuscita del Piano abbiamo proposto da subito come Pd delle norme volte a potenziarne la dotazione organica. Con il provvedimento votato oggi, proprio per consentire di attuare i progetti previsti, viene data la possibilità ai comuni di assumere nuovo personale supplementare, in possesso di specifiche professionalità, fino al 2026. Un ulteriore aiuto verrà poi dalla Agenzia per la coesione territoriale, che potrà assumere anch'essa figure di alta specializzazione da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno". De Luca conclude: "Continuiamo dunque l'azione di sostegno e supporto ai sindaci e agli amministratori del territorio, il cui impegno sarà decisivo per il successo dell'intero Pnrr".(Com)