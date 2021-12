Energia: Giorgetti su bollette, bene richiesta Lega per tavolo, lanciato allarme cinque mesi fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, "serve una riflessione e maggior impegno per trovare nuove soluzioni per sterilizzare i continui aumenti delle bollette energetiche. Avevo lanciato l’allarme cinque mesi fa per le conseguenze negative su imprese e famiglie - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Bene l'impegno del governo per fare di più rispetto agli sforzi importanti già compiuti. Un tavolo di lavoro proposto dalla Lega con tutti i soggetti interessati può essere il giusto stimolo per aiutare concretamente famiglie e imprese". (Com)