Legge Bilancio: Marrocco, grazie a FI Fondo per contrasto a cyberbullismo

- "Esprimo grande soddisfazione e ringrazio la nostra presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza Licia Ronzulli per aver portato ad approvazione l'emendamento che istituisce un fondo per il contrasto al cyberbullismo, un fenomeno sempre più violento ed esistente come evidenziato durante le numerose audizioni. I nostri ragazzi non sono al sicuro neppure a casa propria, vittime a causa della prepotenza prolungata tramite le tecnologie digitali. La prevenzione dei rischi presenti in rete è uno dei primi passi per la cura ed il sostegno dei nostri ragazzi, degli insegnanti, delle associazioni e dei genitori. Grazie a questo fondo sarà quindi possibile intervenire per rafforzare la prevenzione e contrastare questo angosciante fenomeno che ormai coinvolge migliaia di minori". Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. (Com)