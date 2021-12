I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Trenitalia consegna un nuovo treno Rock per i binari del Lazio - E’ stato consegnato questa mattina il terzo treno Rock a 6 vagoni di Trenitalia del gruppo Fs Italiane, destinati alla Regione Lazio per il rinnovo della flotta ferroviaria. Il treno di oggi, e gli altri due a 6 carrozze, vanno ad aggiungersi ai 12 a 5 carrozze già consegnati e portano a 15 il totale dei Rock attualmente in circolazione sui binari regionali. “Un traguardo importante del programma di investimento pluriennale che il Gruppo FS Italiane, in accordo con la Regione Lazio, sta attuando per rinnovare totalmente la flotta con ricadute positive in termini di qualità del servizio e per l'intero indotto industriale italiano”, rende noto Trenitalia che ha presentato oggi il nuovo Rock alla Stazione Termini di Roma dall'assessore ai Lavori Pubblici e tutela del territorio, Mobilità della Regione Mauro Alessandri e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi. Alla cerimonia hanno partecipato inoltre Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia con Silvio Damagini, Direttore Regionale Lazio. "Ribadiamo il nostro sforzo e il nostro impegno nell'importanza di investire sul regionale. Non è il solo o l’ultimo treno consegnato alla Regione Lazio: ne sono previsti un totale di 72 entro i prossimi due anni”, ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. "Siamo solo all'inizio di un percorso che durerà ancora per i prossimi anni - ha aggiunto - in particolare i prossimi due saranno molto importanti. Il nostro sforzo sarà quello di migliorare il trasporto regionale per arrivare, in modo diverso, ma con la stessa qualità dell'Alta Velocità". I 72 nuovi treni regionali di Trenitalia, made in Italy e di ultima generazione, sono previsti nel contratto di servizio 2018-2032 sottoscritto con la Regione Lazio. "Otto anni fa in questa regione la flotta di treni era tra le più vecchie d'Italia, oggi l'87 per cento dei convogli è stato rinnovato e per il 2023 abbiamo l'ambizione di arrivare al rinnovo del 100 per cento della flotta”, ha aggiunto Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Lazio. “Investimenti che continuano, nel rispetto sia degli impegni presi con i cittadini sia con Trenitalia con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale del nostro sistema di trasporto. Stiamo andando avanti anche con la riforma del Tpl locale". Con 1.680 posti disponibili, di cui 717 a sedere e 12 posti per le bici con ricarica, i nuovi convogli permettono di ridurre i consumi energetici del 30 per cento rispetto alla generazione precedente e sono composti per il 97 per cento da materiale riciclabile. I 72 nuovi treni regionali di Trenitalia, made in Italy di ultima generazione, sono previsti nel Contratto di Servizio 2018-2032 sottoscritto con la Regione Lazio nel quale sono destinati investimenti per 1,39 miliardi di euro, di cui oltre 900 milioni destinati al rinnovo della flotta. L'offerta di Trenitalia nel Lazio comprende 941 treni al giorno con più di 460mila posti a offerti e oltre 1.200 km di rete ferroviaria percorsi. Le ultime indagini di customer satisfaction condotte mostrano una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità, affidabilità e puntualità del servizio come dimostra l'aumento di 3,2 punti percentuali sul viaggio nel complesso rispetto allo scorso anno. Il Rock entrerà gradualmente in servizio sulle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma-Viterbo, FL4 Roma – Velletri, FL5 Roma-Civitavecchia, FL6 Roma-Cassino. (segue) (Rer)