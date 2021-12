I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: nel Lazio 2.285 nuovi casi con 1.191 contagi a Roma, 13 decessi e oltre 64 mila test - Nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 antigenici per un totale di 64.538 test, si registrano oggi 2.285 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 647 rispetto a ieri), con 1.191 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 13 decessi (meno 1 rispetto a ieri) e 1.104 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 915 (più 11 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 128 (più 9 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5 per cento", commenta l'assessore D'Amato. Rispetto al 21 dicembre dello scorso anno, si registrano 1.805 ricoveri in meno in area medica, 179 in meno in terapia intensiva, 34.864 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", ribadisce sempre l'assessore. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state superate le 17 mila vaccinazioni pediatriche somministrate "e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,6 milioni di terze dosi booster per un totale di 10 milioni e mezzo di somministrazioni nel Lazio - spiega D'Amato -. Ieri effettuate quasi 57 mila vaccinazioni, il 19 per cento in più del target commissariale". Nel Lazio, intanto, superata quota 10 milioni e 500 mila somministrazioni e di queste oltre 1,6 milioni sono dosi di richiamo pari al 33 per cento della popolazione adulta. Superato il 95 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. Infine, per il vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 136 mila dosi e già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.945 medici di medicina generale e 382 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell'Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (mmg) o nelle Farmacie. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 596 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta 484 nuovi casi e un decesso, mentre la Asl Roma 3 registra 111 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 4 si registrano 225 nuovi casi positivi al Covid-19 e un decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 5 registra 172 nuovi casi e 3 decessi. La Asl Roma 6 conta 170 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 527 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone conta 207 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl di Latina registra 152 nuovi casi e 2 decessi. La Asl di Rieti registra 30 nuovi casi e quella di Viterbo 138 nuovi casi e 1 decesso. (segue) (Rer)