I fatti del giorno - Roma (5)

- Urbanistica: accordo Roma Capitale-Eur spa per manutenzione Colosseo Quadrato - È stato firmato oggi il protocollo di intesa tra Roma Capitale e Eur Spa riguardante i lavori di manutenzione ordinaria delle esistenti aree pedonali pubbliche circostanti il Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur. Con l’accordo, sottoscritto dall’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e dall’amministratore delegato di Eur spa (90 per cento ministero Economia e finanze; 10 per cento Roma Capitale) Antonio Rosati, quest’ultima si impegna alla sistemazione e manutenzione dell’area pedonale circostante il Colosseo Quadrato, mentre Roma Capitale si impegna a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di tali compiti. Il protocollo prevede: la progettazione e la realizzazione dei lavori di sistemazione del verde, dei ripristini dei cigli e dei marciapiedi, delle porzioni di pavimentazione ammalorate, della protezione degli accessi all’edificio da atti vandalici, nonché la posa in opera dei dissuasori fissi e mobili. Inoltre, al fine di perseguire la finalità di messa in sicurezza del Palazzo, è prevista la protezione dei due accessi siti nella parte anteriore (lato est) e nella parte posteriore (lato ovest), mediante la posa in opera di apposite vetrate trasparenti. "Finalmente mettiamo mano ad una situazione che da troppo tempo non trovava soluzione, ossia la sistemazione dell’area antistante al Palazzo della Civiltà Italiana, di proprietà di Eur spa e attualmente gestito da Fendi – dichiara l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia – con il protocollo firmato oggi tra Roma Capitale e Eur Spa si avviano, infatti, la procedura di riqualificazione dell’area e la sua sistemazione, grazie ad un progetto presentato da Fendi e che sarà realizzato di concerto con l’Amministrazione capitolina ed Eur Spa. Questo intervento consentirà di mettere in sicurezza e pedonalizzare l’area antistante il Palazzo, rendendola più decorosa", conclude Veloccia. "Oggi è una bella giornata per Roma – dichiara l’amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati. Dopo quasi 8 anni - era il giugno 2014, prosegue Rosati - abbiamo firmato con l’assessore Veloccia, che ringrazio sentitamente, l’accordo per eliminare la recinzione, particolarmente brutta, che impedisce la fruizione e la godibilità di uno straordinario monumento. Questo - conclude - porterà alla riqualificazione della piazza e, anche grazie alla disponibilità del Gruppo Fendi che ringrazio, alla possibilità di visitare in orari e giorni programmati questo pregevole edificio storico". (Rer)