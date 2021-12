Usa: Trump terrà conferenza stampa a Mar-a-Lago a un anno dall’assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà una conferenza stampa nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il prossimo 6 gennaio, a un anno dall’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei suoi sostenitori. Lo ha annunciato in un comunicato lo stesso Trump, che ha nuovamente attaccato la commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sui fatti del 6 gennaio 2021 e ribadito le accuse di brogli in occasione delle ultime elezioni presidenziali. “Perché questa commissione così partigiana non indaga davvero sulla causa della protesta del 6 gennaio, ovvero la truffa delle elezioni presidenziali del 2020?”, domanda l’ex capo della Casa Bianca nel comunicato, sottolineando come in diversi Stati ancora oggi i numeri “non tornino” e definendo le elezioni del 3 novembre 2020 “un’insurrezione”. “Terrò una conferenza stampa il 6 gennaio a Mar-a-Lago per discutere tutti questi punti e altri. Fino ad allora, ricordate, l’insurrezione è avvenuta il 3 novembre. Il 6 gennaio c’è stata una protesta completamente disarmata”, ha sottolineato Trump. (segue) (Nys)