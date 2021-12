Usa: Trump terrà conferenza stampa a Mar-a-Lago a un anno dall’assalto al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la speaker della Camera dei rappresentanti, la leader democratica Nancy Pelosi, ha manifestato l’intenzione di organizzare una “veglia di preghiera” e un dibattito tra gli storici in occasione dell’anniversario del 6 gennaio. Anche la Casa Bianca ha annunciato che organizzerà una commemorazione. “Il 6 gennaio è stato uno dei giorni più bui della nostra democrazia. Un giorno nel quale la capitale del nostro Paese è stata sotto attacco e credo non ci sia dubbio sul fatto che ricorderemo quegli eventi”, ha dichiarato la portavoce del presidente Joe Biden, Jen Psaki. Nelle violenze del 6 gennaio 2021 hanno perso la vita cinque persone, mentre diverse altre sono rimaste ferite. Oltre 700 persone sono state incriminate in relazione all’assalto, e decine di altre sono state convocate dalla commissione d’inchiesta della Camera. (Nys)