Ungheria: Commissione Ue, sì ad altri 147 milioni di euro con Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi al Consiglio di concedere ulteriori 147 milioni di euro di assistenza finanziaria all'Ungheria nell'ambito dello strumento Sure, a sostegno degli strumenti di cassa integrazione nei Paesi Ue, portando il sostegno totale a 651 milioni di euro. La Commissione ha evidenziato che, una volta che il Consiglio avrà approvato questa proposta, l'assistenza finanziaria sarà fornita sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli che aiuteranno l'Ungheria a coprire i costi relativi a un nuovo regime di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e un'estensione degli sgravi fiscali forniti alle aziende per mantenere le persone occupate, introdotti in risposta alla pandemia di coronavirus. L'Ungheria è il settimo Stato membro, insieme a Belgio, Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania e Malta, a chiedere quest'anno ulteriore assistenza oltre al sostegno che il Consiglio aveva già approvato nel 2020. La proposta odierna prevede un sostegno finanziario complessivo proposto dalla Commissione nell'ambito di Sure per un totale di 94,4 miliardi di euro. La Commissione ha già erogato 89,6 miliardi di euro a 19 Stati membri nell'ambito di questo meccanismo e prevede di intraprendere le restanti operazioni di prestito nel 2022. Sure può ancora offrire 5,6 miliardi di euro di assistenza finanziaria e gli Stati membri possono ancora presentare richieste di sostegno.(Beb)