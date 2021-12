Legge Bilancio: Flati (M5s), grazie a nostro impegno importanti progressi in tutela animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le norme approvate dalla commissione Bilancio al Senato, che entreranno a far parte del maxiemendamento alla Manovra 2022, "ci sono due importantissimi emendamenti in favore degli animali. Innanzitutto, rifinanziamo finalmente il Fondo per il randagismo istituito con la legge 281 del 1991. Questi 2 milioni di euro per attività come sterilizzazione, sensibilizzazione, cura e ricovero degli animali meno fortunati è un primo segnale di attenzione, che arriva dopo le nostre pressanti richieste e che salutiamo con soddisfazione, pur nella consapevolezza che si può e si deve fare di più. Ringrazio la collega senatrice Gisella Naturale per aver fatto sua questa battaglia e aver presentato l’emendamento". Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento cinque stelle, Francesca Flati. "Altri 8 milioni poi - riprende Flati -, sono destinati alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi da parte dei Comuni che si trovano in situazione di dissesto e pre-dissesto finanziario. Un’altra importante vittoria è rappresentata dall’approvazione di un emendamento, a prima firma della senatrice De Petris, che avrà effetto entro sei mesi e che chiude per sempre tutti gli allevamenti di visoni e altri animali da pelliccia ancora attivi in Italia, favorendo la riconversione delle aziende. In questo modo, anche l'Italia si allineerà agli altri Paesi europei, che già hanno deciso di chiudere queste strutture e fermare queste pratiche incompatibili con il benessere animale, eticamente inaccettabili e pericolose per la salute umana e per l’ambiente. Sappiamo infatti che proprio in queste strutture si possono annidare focolai di malattie, come il Covid-19, che oltretutto portano all’uccisione degli animali imprigionati. Da oggi siamo un Paese più civile", conclude.(Com)